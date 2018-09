No risoluzione Casinò, stop a Consiglio

(ANSA) - AOSTA, 26 SET - La seduta del Consiglio regionale della Valle d'Aosta è stata sospesa poco prima delle 17 su richiesta della consigliera del gruppo misto Emily Rini. La sospensione è stata votata all'unanimità. La decisione è arrivata dopo l'impasse politica nata dopo che una parte della maggioranza (Stella Alpina, Alpe e Rini) ha presentato una risoluzione sul dossier Casinò che non è stata iscritta anche per il voto contrario delle altre forze di maggioranza (Lega e Mouv'). "La mancata iscrizione della risoluzione è uno sfregio all'abc della pratica democratica", ha detto in aula Emily Rini.

"Il tema del Casinò merita una risposta immediata - ha aggiunto - e oggi si è palesata una frattura in maggioranza".(ANSA).