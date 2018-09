Uvp propone abbonamenti mensili A5

(ANSA) - AOSTA, 21 SET - Un nuovo sistema di tariffazione autostradale che preveda abbonamenti mensili appetibili agli utenti e in grado di deviare il maggior numero possibile di auto, che ora transitano sulla strada statale 26. Questa la proposta del gruppo consiliare regionale dell'Uvp illustrata a Verrès durante un incontro pubblico.

La formulazione si è basata su uno studio redatto dall'ingegner Filippo Ferrari, specialista nella valutazione, pianificazione e gestione del traffico e delle infrastrutture.

L'ipotesi di tariffe mensili: 30 euro per la tratta tra Pont-Saint-Martin e Aosta; 20 euro da Aosta Ovest a Courmayeur; 50 euro per le due tratte. "Ne abbiamo parlato in Consiglio regionale per tanto tempo - ha spiegato il consigliere regionale Luigi Bertschy - oggi noi rilanciamo un'idea su cui avevamo già ragionato, collegandoci al dibattito che si sta sviluppando anche a livello nazionale".

La proposta è contenuta in una mozione che il gruppo dell'Uvp ha presentato per il prossimo consiglio regionale convocato per mercoledì 26 e giovedì 27 settembre prossimi. (ANSA).