Up Consiglio, Aggravi rispetti assemblea

(ANSA) - AOSTA, 20 SET - Dopo la diffusione su facebook del video che ritrae l'assessore regionale Stefano Aggravi mentre consegnava al presidente della seconda commissione Roberto Cognetta la documentazione richiesta sul Casinò arriva la reprimenda unanime dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, riunitosi oggi in via d'urgenza. Se ne fa portavoce, in una nota, il presidente dell'Assemblea Antonio Fosson, prendendo "le distanze da simili atteggiamenti che sono in contrasto con la dignità della nostra Assemblea e di tutti coloro che ne fanno parte". Secondo i componenti dell'ufficio di presidenza "mai prima d'ora si era assistito a rappresentazioni simili all'interno degli uffici del Consiglio". "Il rispetto delle Istituzioni, oltre che attraverso il lavoro e l'impegno quotidiani di ognuno, - si legge nel comunicato - passa attraverso l'effettiva presa di coscienza dell'importanza del ruolo che si ricopre, e dunque anche dei relativi comportamenti promossi nelle vesti di amministratore pubblico, indipendentemente dalla propria collocazione politica. Un ruolo che non deve mai essere svilito".

L'organismo di governo dell'assemblea regionale, di cui fanno parte anche i vice presidenti Luca Bianchi (Uv) ed Emily Rini (Misto), i consiglieri segretari Patrizia Morelli (Alpe) e Laurent Viérin (Uvp), evidenzia ancora: "Mai come in questo momento c'è bisogno di serietà, autorevolezza e consapevolezza di comportamenti da parte di tutti i Consiglieri, soprattutto nella gestione di un dossier così importante come quello del Casinò de la Vallée, per tutto quello che rappresenta per la Valle d'Aosta, per il suo territorio e la sua comunità oltre che per i lavoratori che operano all'interno dell'azienda". (ANSA).