Impegno civico deposita quattro proposte

(ANSA) - AOSTA, 20 SET - Dal programma strategico per la ferrovia al taglio dei compensi dei consiglieri regionali: dopo la pausa estiva il gruppo consiliare di Impegno civico presenta quattro proposte di legge "in coerenza con l'impegno assunto durante la campagna elettorale", spiegano i consiglieri Alberto Bertin, Chiara Minelli e Daria Pulz.

Il primo testo riguarda dunque il trasporto su rotaia: "Abbiamo elaborato - spiegano - un testo organico e completo di Programma strategico che abbiamo trasmesso al Presidente della quarta Commissione chiedendo che venga esaminato al più presto".

I contenuti: elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta, velocizzazione, attraverso miglioramenti degli impianti di stazione, completamento dello studio sulla tratta Aosta-Pré-Saint-Didier.

La seconda proposta mira alla riduzione delle retribuzioni dei consiglieri regionale attraverso l'abolizione della diaria e la rimodulazione dell'indennità di carica che potrebbe il netto mensile da 6.000 a 4.000 euro. Le indennità di funzione sarebbero attribuite solo al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio e agli Assessori e sostanzialmente dimezzate.

Gli altri due provvedimenti depositati oggi si focalizzano su una modifica al regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale, che prevede la possibilità per i consiglieri di presentare proposte di atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale e su una proposta di variazione tecnica della legge regionale sull'iniziativa legislativa popolare, referendum propositivo, abrogativo e consultivo. (ANSA).