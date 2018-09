Consiglio nomina Commissione paritetica

(ANSA) - AOSTA, 20 SET - Le nomine dei componenti di parte regionale della Commissione paritetica per l'applicazione dello statuto e di quelli della Commissione regionale per i procedimenti referendari di iniziativa popolare saranno discusse nella prossima seduta del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, convocata dal presidente Antonio Fosson per mercoledì 26 e giovedì 27 settembre prossimi, con inizio alle 9.

L'ordine del giorno, composto 46 oggetti, tra cui 9 interrogazioni, 24 interpellanze e 4 mozioni, prevede anche l'approvazione del bilancio consolidato della Regione per il 2017 e quella del bilancio al 31 dicembre 2017 della Gestione Straordinaria in liquidazione della Casa da gioco di Saint-Vincent. Tra i temi delle interrogazioni: l'esposto alla Procura di Aosta sul concorso per dirigenti (M5s), lo studio per il collegamento ferroviario fra Pré-Saint-Didier e Courmayeur (Impegno civico), la revisione delle tariffe autostradali praticate dalle società Sav e Rav (Union valdotaine).

Inoltre sono quattro le mozioni presentate: per la predisposizione di un piano di azione regionale per incentivare gli 'Acquisti Verdi' (M5s e Impegno civico); per un'audizione del segretario particolare dell'assessore all'agricoltura e ambiente sulla riorganizzazione del settore agricolo; perché il presidente della Regione relazioni alla competente Commissione consiliare in merito alla riorganizzazione della pubblica amministrazione; per ottenere la revisione delle concessioni autostradali stipulate con le società Rav e Sav. Le ultime tre sono state presentate dall'Union valdotaine progressiste. I lavori dell'Assemblea regionale saranno trasmessi come di consueto in diretta sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo Tv Vallée (canale 15 del digitale terrestre).(ANSA).