Uv-Uvp, Aggravi non ci ha fornito istruttoria Casinò

"A fronte dell'impegno assunto dall'assessore Aggravi durante l'audizione congiunta sul Casinò di Saint-Vincent della scorsa settimana, ribadito ancora oggi, di fornire i due pareri pro veritate e l'istruttoria tecnica inerente il dossier Casinò, quest'ultima non è ancora stata fornita". E' l'accusa lanciata dai gruppi consiliari di Union valdotaine e Union valdotaine progressiste a margine dei lavori della seconda commissione.

"La nostra richiesta - spiegano i consiglieri di Uv e Uvp - nasceva dalla necessità di poter comprendere le ragioni della mancata attuazione dei dispositivi previsti dalla legge regionale n7/2017 in favore del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della Casa da gioco e che hanno di conseguenza creato l'attuale situazione di stallo nota a tutti, come peraltro rimarcato più volte anche dall'Amministratore unico Giulio Di Matteo". "In particolare - proseguono -, poiché a detta dell'Assessore Aggravi fu proprio il documento tecnico a suffragare la non necessità di ricorrere ad un atto deliberativo di sospensione delle erogazioni previste dalla citata legge regionale entro il 31 luglio, sottolineiamo la necessità di disporre con urgenza della documentazione in oggetto".