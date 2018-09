Commissione,ok bilancio consolidato 2017

La seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza (astensione del gruppo Impegno Civico) sul bilancio consolidato della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 2017. "Il bilancio consolidato, che viene sottoposto all'esame del Consiglio regionale per la prima volta - spiega il Presidente della seconda Commissione, Roberto Cognetta (Mouv') - rappresenta contabilmente la Regione e alcune tra le sue società partecipate più significative in una visione d'insieme. È quindi indice di un miglioramento nella trasparenza dei conti pubblici e della chiarezza nella gestione dei fondi della macchina regionale".

La Commissione ha inoltre preso atto, in sede consultiva, della revisione del piano degli interventi e del relativo fabbisogno finanziario in attuazione dell'articolo 40 della legge regionale 40/2010 relativo al fondo in gestione speciale di Finaosta. "Con questo atto della Giunta regionale - spiega Cognetta - è stato ridotto il fabbisogno finanziario complessivo da 371 milioni di euro a 319 milioni 290 mila per gli interventi di cui all'articolo 40 della legge 40/2010, che autorizzava un indebitamento, presso il fondo in gestione speciale di Finaosta, per l'effettuazione di spese di investimento della Regione.

Grazie a questa riduzione e all'innalzamento del limite di copertura da 215 a 240 milioni di euro effettuato da Finaosta, sono stati confermati i finanziamenti per tutti gli interventi contenuti nel nuovo piano. Inoltre, negli anni a venire, il risparmio della quota interessi sarà di diversi milioni di euro".