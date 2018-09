Uvp, c'è modo ridurre pedaggi su A5

"Uno studio che dimostra come l'introduzione di un abbonamento sia possibile, pur mantenendo l'equilibrio economico delle società Rav e Sav e garantendo benefici alla comunità valdostana: la strada per ridurre i pedaggi c'è: basta solo percorrerla", Il documento sarà presentato giovedì 20 settembre (ore 20.45) nella sala Bonomi di Verres, durante una serata promosso dal gruppo Uvp in Consiglio valle e dal titolo ""Una nuova direzione: roadmap per un'autostrada dei valdostani".

"Mentre il Governo italiano sta per ridiscutere le concessioni autostradali - spiegano i consiglieri Uvp - è il momento di rivedere anche le nostre mettendo in discussione il modello delle concessioni delle società Rav e Sav: un modello che ha generato pedaggi esageratamente costosi che hanno danneggiato il territorio, i suoi abitanti, gli operatori commerciali e i flussi turistici".