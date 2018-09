Casinò, riunione congiunta commissioni

La seconda commissione 'Affari generali' e la quarta commissione 'Sviluppo economico' della Regione Valle d'Aosta si riuniranno giovedì prossimo per esaminare il dossier Casinò in vista dell'assemblea dei soci del 14 settembre chiamata ad approvare il bilancio 2017. Lo ha appreso l'ANSA. La riunione servirà per fare il punto sulla crisi finanziaria dell'azienda (l'esercizio 2017 si è chiuso con una perdita di 21,5 milioni) e per trovare eventuali soluzioni utili salvare la casa da gioco.