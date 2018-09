Torna ad Aosta Campus salute

(ANSA) - AOSTA, 1 SET - Sarà allestita sabato 8 e domenica 9 settembre in piazza Chanoux, ad Aosta, la cittadella della prevenzione promossa dall'associazione Campus Salute Onlus Valle d'Aosta e coordinata dalla dottoressa Mariagiovanna Filippella.

L'iniziativa è patrocinata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, dall'Assessorato regionale della sanità, salute, politiche sociali e formazione, dal Comune di Aosta, con la collaborazione del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione. Dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 18 saranno allestiti 14 ambulatori per visite mediche specialistiche gratuite, screening e indagini strumentali.

Saranno coinvolti circa 40 tra medici, infermieri e collaboratori.

All'interno del campus salute vi sarà anche un laboratorio di educazione alimentare rivolto in particolare ai bambini. Si svolgeranno attività sportive e varie tipologie di danze con la collaborazione di Kriska Academy, della società Ginnastica Olimpia Aosta e della scuola di Zumba di Nicole Blanc. Sabato 8, durante tutta la giornata, si svolgerà un torneo di subbuteo della Federazione italiana sportiva Calcio Tavolo, organizzato dall'Asd Calcio Tavolo Aosta. Domenica mattina, è previsto un torneo di calcio per i bambini dai 6 agli 8 anni.(ANSA).