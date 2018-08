Festival concert d'orgue a Saint-Vincent

(ANSA) - AOSTE, 17 AOUT - L'église paroissiale de Saint-Vicent accueille le concert de l'organiste Johannes Skudlik dans le cadre de la 50ème édition du Festival international de concert d'orgue organisé par l'Association culturelle Le Clavier en synergie avec le Conseil régional de la Vallée d'Aoste. Le rendez-vous est le lundi 20 août à 21h.

En cinquante ans ont participé au Festival tous les organistes les plus importants au monde. La Vallée d'Aoste, été après été, s'est surpassée et grâce à la puissance des sons, la petite région alpine s'est toujours projetée dans un climat international. Les grands musiciens qui ont participé ont toujours été impressionnés par la symbiose parfaite entre la magnificence de l'instrument à leur disposition et la beauté du lieu et le public toujours apprécié les belles performances offertes par les interprètes. (ANSA).