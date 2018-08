Torna progetto 'Leggende' in val d'Ayas

Torna il progetto "Leggende, tre racconti teatrali, tre storie antiche di queste montagne": dal 17 al 19 agosto i comuni di Brusson, Ayas e Challand-Saint-Anselme - in collaborazione con il Consiglio regionale della Valle d'Aosta - organizzano tre serate che riecheggiano atmosfere dei tempi passati.

"Sono tante le leggende e le novelle - è spiegato in una nota - che in passato hanno condizionato, impressionato e anche divertito le comunità locali, ma che, negli anni, si stanno perdendo: per far sì che questa importante cultura popolare non venga dimenticata, sono state ideate tre rappresentazioni teatrali". Gli spettacoli inizieranno alle 21. Il programma: venerdì 17 agosto ad Ayas, a Pian Villy (in caso di maltempo nell'auditorium di Monterosa spa), sabato 18 a Challand-Saint-Anselme, in località Quinod e domenica 19 agosto a Brusson, nel piazzale antistante la Chiesa parrocchiale (in caso di maltempo al Bocciodromo).

Il coordinamento, la regia teatrale artistica della drammatizzazione delle leggende sono curate dal Teatroallosso di Crema, in collaborazione con la Compagnia Omphaloz.