Marquis, analisi su Cva senza pregiudizi

"Occorre fare un'analisi senza pregiudizi ideologici. La Regione ha investito 1.500 miliardi di lire sulla Cva, che ne ha resi 5.400 negli anni. Era stata un'operazione coraggiosa e lungimirante, che aveva denotato la capacità di superare i contrasti politici. Oggi siamo chiamati ad un'altra importante decisione". Lo ha detto Pierluigi Marquis (Stella alpina), presidente della quarta commissione, dopo l'audizione del presidente di Cva, Marco Cantamessa, e dell'amministratore delegato Enrico De Girolamo, sul processo di quotazione in borsa.

"Dopo una prima fase di crescita - ha ricordato Marquis - la Cva è entrata in una nuova fase e si trova a fare i conti con la globalizzazione. E' quindi giusto fare tutti gli approfondimenti necessari per arrivare a prendere una decisione su un'importante realtà del territorio".