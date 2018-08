Cantamessa, quotazione Cva in stand-by

(ANSA) - AOSTA, 7 AGO - "Il processo di quotazione in borsa di Cva è in stand-by. E' come se fosse stato messo nel freezer, è pronto ad essere tirato fuori e ripreso, ma le decisioni devono essere rapide. La conservazione non è eterna. Se si decidesse di quotare Cva in borsa, il processo potrebbe arrivare a conclusione anche tra l'autunno e la primavera prossimi". Lo ha detto Marco Cantamessa, presidente della Compagnai valdostana delle acque, durante un incontro con la quarta commissione della Regione Valle d'Aosta.

"Quella della quotazione - ha aggiunto - è una decisione importante, quasi come quella di 20 anni di rilevare gli impianti Enel. L'iter della quotazione in borsa non nasce oggi.

Le motivazioni sono sempre valide. Non quotandoci, a medio-lungo termine vediamo dei rischi per continuare a essere una società redditizia come siamo oggi". Come ha ricordato Cantamessa, la Cva possiede 32 centrali idroelettriche, otto impianti eolici e quattro impianti fotovoltaici. Produce 3 miliardi di kilowatt l'ora. La maggior parte del fatturato proviene dalla vendita di energia a grandi gruppi. I ricavi consolidati ammontano a 858 milioni di euro, il margine operativo lordo è di 121 milioni di euro, l'utile netto è di 41,6 milioni di euro. "Siamo il terzo/quarto produttore in Italia di idroelettrico e il sesto per quanto riguarda le fonti di energia rinnovabile" ha concluso Cantamessa. (ANSA).