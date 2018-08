Impegno civico, nomina Andrione incauta

La nomina di Etienne Andrione come collaboratore del presidente della Regione "appare incauta e inopportuna". Lo scrive, in una nota, Impegno Civico aggiungendo che "questa nomina svela: lo spreco di soldi dei cittadini valdostani (62.905 euro/anno), che potevano ben altrimenti essere impiegati, ad esempio nei campi del sociale e dell'istruzione; l'incoerenza con le dure contestazioni a suo tempo operate dalla Lega e dai suoi alleati (quando erano in minoranza) rispetto agli incarichi fiduciari, affidati cioè senza concorso o pubblica selezione; come dietro le scelte della Presidente della Regione, più che una coalizione eletta dal Consiglio regionale, operi una persona che suggerisce e condiziona, senza aver ricevuto alcun mandato da parte degli elettori".