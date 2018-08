Conseil Jeunes approuve deux projets loi

La deuxième édition du Conseil des Jeunes Valdôtains s'est conclue dans l'après-midi de vendredi 3 août, par la remise des attestations de participation à la simulation parlementaire et par la présentation aux Conseillers régionaux de la Vallée d'Aoste des textes de loi adoptés par le CJV.

Les travaux de l'assemblée des jeunes se sont terminés par l'approbation de deux initiatives législatives. Le premier texte de loi, voté par appel nominal à l'unanimité, se compose de 28 articles, dont l'objectif est de promouvoir le tourisme de montagne, en offrant un modèle respectueux de l'environnement, en donnant aux professionnels du tourisme des conditions nouvelles pour développer leur compétitivité, à savoir la mise en place d'un réseau ayant un seul centre administratif, le développement du potentiel des transports, la mise en valeur du patrimoine culturel, la sensibilisation des touristes et des valcéjiniens.

La deuxième initiative législative, votée aussi par appel nominal avec 15 voix favorables et 9 contraires, porte sur la régulation de l'intelligence artificielle, afin d'en rendre plus clair l'emploi en se penchant dans ses 32 articles sur sept domaines d'action: l'éducation, la santé, l'industrie, la sauvegarde de l'environnement, le tourisme et l'hôtellerie, les transports, la défense et la sécurité.

Le Président du Conseil des Jeunes Valdôtains, Giuseppe Grassi, en clôturant les travaux a parlé "de la création d'une ambiance familiale, dans laquelle tous se sont respectés, en laissant une place à l'amusement, tout en approfondissant nos connaissances".

Le Président du Conseil de la Vallée, Antonio Fosson, a remercié les jeunes valcéjiniens pour avoir "su relever le défi pour la deuxième fois et je peux vous dire, en parlant au nom de tous les Conseillers régionaux: nous sommes fiers de vous et vous devez être fiers de vous-mêmes".