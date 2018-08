Difensore civico anche per Courmayeur

Con la convenzione firmata oggi tra il presidente del Consiglio Valle, Antonio Fosson, e il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, si completa l'elenco degli 82 enti locali valdostani - 74 Comuni e 8 Unités des communes valdotaines - che possono beneficiare del servizio fornito dal Difensore civico della Valle d'Aosta, Enrico Formento Dojot.

"L'aver convenzionato tutti gli enti locali regionali è un esempio positivo di sinergie", commenta Fosson. "Bisogna proseguire su questa strada - aggiunge -, in particolare nei riguardi della divulgazione della cultura della difesa civica, affinché i cittadini conoscano e utilizzino questo importante strumento". Formento Dojot esprime "vivo apprezzamento. Oggi, l'obiettivo che l'ufficio di Difesa civica si era prefissato, ossia di convenzionare la totalità degli enti locali valdostani affinché tutti i cittadini possano in uguale misura avvalersi del servizio anche al livello istituzionale locale, è pienamente raggiunto".

"È un passo fondamentale - afferma il sindaco Stefano Miserocchi - che l'amministrazione comunale si è sentita in dovere di compiere in un'ottica di massima trasparenza e di disponibilità nei confronti della comunità di Courmayeur, che può così fruire di un servizio gratuito, che fornisce risposte valide alle problematiche dei cittadini". (ANSA).