Uvp, su migranti imbarazzanti silenzi maggioranza

"Di certo non ci stupisce l'atteggiamento assunto, anche nello sbandierare quanto accaduto come un grande risultato, mentre rimarchiamo i distinguo, all'interno della maggioranza, attraverso la presa di posizione dell'Alpe e di qualche segnale in casa leghista sulla mancanza di confronto. Imbarazzano invece i silenzi assunti dagli altri compagni di viaggio, soprattutto da parte di coloro che ricoprono alte cariche istituzionali". Così il gruppo consiliare regionale dell'Uvp sullo stop all'accoglienza di 25 migranti siriani comunicato venerdì scorso dalla presidenza della Regione. "Si prende atto con soddisfazione - aggiungono i consiglieri dell'Uvp - della netta presa di posizione del Movimento Cinque Stelle e della loro ferma sottolineatura avverso questo comportamento del Governo regionale". Nella nota diffusa oggi l'Uvp ripropone un documento approvato dal movimento nel febbraio dello scorso anno in cui si indica come modello di gestione dei migranti da parte degli enti locali il servizio Sprar.

Secondo l'Uvp "assistiamo ad azioni che, sfruttando premeditatamente la pausa estiva del Consiglio regionale come ai tempi della prima Repubblica, da un lato hanno una connotazione puramente propagandistica come sui migranti e dall'altro, con la nomina del proprio collaboratore-portavoce scelto tra i compagni leghisti del Consiglio comunale di Aosta, stridono con il tanto proclamato cambiamento fondato sulla meritocrazia e sulla trasparenza, riproponendo vecchie logiche politiche e partitiche che speravamo superate".