Imp. civico, priorità variante Etroubles

(ANSA) - AOSTA, 1 AGO - Il riavvio dei lavori della variante sulla strada statale 27 tra Etroubles e Saint-Oyen è "una priorità da affrontare con una certa urgenza". Lo afferma il gruppo consiliare regionale Impegno civico dopo l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio Valle di una risoluzione su questo argomento. "Abbiamo apprezzato la disponibilità ad accogliere la nostra iniziativa che invitava a chiedere ad ANAS di organizzare in tempi rapidi un sopralluogo coinvolgendo anche la Commissione consiliare competente sul sito del cantiere chiuso da più di due anni e mezzo - dice il capogruppo, Alberto Bertin -: oggi, rilanciamo l'argomento sottolineando l'importanza di coinvolgere anche i Parlamentari valdostani e i Sindaci della zona, con l'auspicio che il sopralluogo avvenga a breve e che siano attivati i necessari contatti, come previsto dalla risoluzione, presso il Governo Conte e l'ANAS per una rapida ripresa dei lavori".

Secondo Bertin "il cantiere versa in un grave stato di abbandono e i lavori realizzati fino ad ora (il 78%) rischiano di degradare irrimediabilmente. È quindi importante intervenire per evitare che quest'opera si trasformi nell'ennesimo spreco di denaro pubblico. La Statale 27 è un'arteria internazionale rilevante e la conclusione dei lavori della variante nei comuni di Etroubles e Saint-Oyen rappresenta un beneficio alla viabilità nonché alla sicurezza e alla qualità della vita dei cittadini dei comuni interessati. Aspettiamo fiduciosi una risposta". (ANSA).