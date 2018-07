Consiglio Valle apre porte ai giovani

(ANSA) - AOSTA, 31 LUG - Una simulazione di assemblea legislativa regionale che approderà nella votazione di disegni di legge riguardanti l'intelligenza artificiale e lo sviluppo del turismo di montagna: è quanto stanno sperimentando trenta giovani che fino a venerdì prossimo 5 agosto sono impegnati nel Conseil des jeunes valdotains. L'attività, promossa dal consiglio regionale e da un'associazione giovanile, è ambientata in una regione fittizia denominata Valcéjinie di cui i partecipanti sono i rappresentanti. E' anche previsto un lavoro nelle commissioni durante il quale avranno la possibilità di confrontarsi e di modificare i testi normativi. Si terranno anche alcuni approfondimenti tematici proposti da esperti: Ludovico Bonora, organizzatore del Google developers group vda, Mathieu Champrétavy, esperto di turismo gastronomico e enologico e Marco Onida, docente dell'Università della Valle d'Aosta e consulente della Commissione europea. Un gruppo di lavoro si occupa della comunicazione dell'evento. "E' grazie a queste occasioni che possiamo far germogliare il seme della partecipazione, dell'incontro, del dialogo, della solidarietà e dell'incontro culturale", spiega il presidente del Consiglio Valle, Antonio Fosson. Secondo il presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti "è fondamentale avviare tutte le azioni possibili per colmare la distanza che separa le istituzioni dai cittadini e la priorità è fare in modo che i giovani siano protagonisti di questo percorso". (ANSA).