Entro metà agosto riapre area megalitica

(ANSA) - AOSTA, 26 LUG - Dopo la chiusura a seguito degli ingenti danni causati da un recente temporale, l'area megalitica di Aosta riaprirà al pubblico entro la metà di agosto. Lo ha confermato oggi l'assessore regionale all'istruzione e cultura Paolo Sammaritani, rispondendo in Consiglio Valle a una interpellanza di Alberto Bertin (Impegno civico). Per il ripristino della struttura saranno necessari oltre 45 mila euro.

"Considerata la stagione turistica estiva e la marginalità della localizzazione del danno rispetto all'area archeologica e al museo, - ha spiegato Sammaritani - gli uffici competenti stanno verificando l'opportunità di individuare un percorso alternativo a quello canonico che permetta comunque una fruibilità pressoché completa e una visita complessiva del sito-museo in totale sicurezza, non ci dovrebbero quindi essere grandi disagi per gli utenti".

"La notizia che si cerchi di riaprire con un percorso diverso è sicuramente un fatto positivo - ha replicato Bertin - e invito l'Assessore a seguire in modo puntuale la questione. Non possiamo permetterci di perdere il periodo estivo che è il momento in cui il parco può essere promosso al meglio. Cerchiamo di non peggiorare una situazione che è già grave in termini di affluenza di visitatori".(ANSA).