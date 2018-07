Vaccini, in Vda copertura del 94,5%

La copertura vaccinale dei minori in Valle d'Aosta è del 94,5 per cento, in linea con la media nazionale. Lo ha riferito oggi in Consiglio regionale l'assessore alla sanità Chantal Certan.



Dal giugno del 2017 al febbraio 2018 c'è stato un recupero della copertura vaccinale di circa il 5,8% per l'antimorbillo-rosolia-parotite (dall'85,4 per cento al 91,2 per cento). Le vaccinazioni antipoliomielite-difterica-antitetanica raggiungono per ciascun vaccino coperture rispettivamente del 94,13, 93,45 e del 94,82 per cento, molto vicine al 95 per cento. Le coperture per antiepatite B sono del 92,67 per cento.



"Avendo la Valle d'Aosta un'anagrafe vaccinale regionale - ha spiegato l'assessore Certan - ed avendo aderito alla procedura semplificata già per l'anno scolastico 2018/2019, che prevede lo scambio dei dati scuole-Usl, i minori non in regola con gli obblighi vaccinali potranno essere ammessi alla frequenza dietro presentazione da parte dei genitori, entro il 10 luglio 2018, di una dichiarazione sostitutiva che attesti l'effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall'Anagrafe regionale o la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite".(ANSA).