Spelgatti, su contenzioso ci sono resistenze strutture Stato

Sulla soluzione del contenzioso finanziario di circa 240 milioni di euro tra la Regione Valle d'Aosta e lo Stato "ci sono ovvie resistenze della struttura statale che è ben diversa dalla parte politica". Lo ha detto in Consiglio regionale il presidente della Regione Nicoletta Spelgatti riferendo sulle trattative in corso con il governo centrale. "Non disperiamo di raggiungere presto dei risultati positivi", ha aggiunto Spelgatti.

Su questo tema e sulle modalità di gestione del dossier nella precedente legislatura si è aperta in aula un'acceso confronto con l'opposizione. "Vogliamo ricordare che i tavoli erano già aperti e si riaprono semplicemente perché sono cambiati i governi, quello nazionale e quello regionale", ha commentato l'ex presidente della Regione Laurent Viérin (Uvp). Secondo Augusto Rollandin (Uv) "i tavoli si aprono perché semplicemente sono obbligatori per legge, il problema non è aprire i tavoli, ma apparecchiarli; è importante capire se i dossier trovano una soluzione".