Luboz, più dialogo tra istituzioni

"L'auspicio della prima Commissione è quello di un maggior dialogo e raccordo tra tutti i soggetti istituzionali, perché al di là delle singole posizioni politiche, rappresentiamo la Valle d'Aosta e la sua comunità e siamo chiamati a lavorare per tutelare l'Autonomia valdostana e le nostre specificità". E' quanto ha dichiarato Roberto Luboz (Lega Vda) presidente della prima commissione al termine delle audizioni di oggi.



"E' emerso - ha spiegato Luboz - come ci siano problemi di comunicazione tra il Senatore Lanièce e la Deputata Tripodi così come tra Parlamentari valdostani e Istituzioni regionali". La Commissione ha poi nominato la consigliera del Gruppo Misto Emily Rini relatore della proposta di legge da lei stessa presentata e riguardante lo scrutinio centralizzato dei voti per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.(ANSA).