Uvp, ok a proposta Rini su scrutinio

La modalità dello spoglio centralizzato, "frutto di una sintesi politica, è risultata una buona scelta ed è stata valutata positivamente: ora va giustamente confermata, rendendola stabile e definitiva". Lo dichiara, in una nota, il gruppo consiliare dell'Uvp in merito alla legge elettorale. "Sosterremo quindi - prosegue - la proposta di legge presentata ieri dalla collega Emily Rini come sosterremo le proposte che sappiamo essere in arrivo da parte di altri gruppi che intendono introdurre la preferenza unica, perché riteniamo che questa scelta possa migliorare ulteriormente la segretezza del voto". L'obiettivo è di "dare con immediatezza alla nostra Regione, nel segno del cambiamento e senza ripensamenti, una legge elettorale utilizzabile anche nel breve periodo".

Proposte che "si innestano però su una modalità di elezione del Consiglio regionale datata": come gruppo Union valdotaine progressiste "stiamo quindi lavorando ad una riforma radicale della legge elettorale attualmente in vigore". Una riforma "coerente con la nostra visione federalista della Valle d'Aosta che prevederà l'introduzione di collegi uninominali pari al numero di consiglieri assegnati, che nella nostra proposta sarà di 25". Ciò consentirà "di garantire la rappresentanza Walser oltre che una effettiva e sicura rappresentanza elettiva, su base territoriale, della composizione del Consiglio regionale".