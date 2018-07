Uv e Uvp attaccano presidente Spelgatti

Union valdotaine e Union valdotaine progressiste all'attacco del presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, in apertura dei lavori del Consiglio regionale. Dopo le comunicazioni del governatore sugli appuntamenti a Roma dei prossimi giorni ("In particolare, abborderemo il tema della Commissione paritetica - ha detto - che dovrà essere rinominata, e la successiva presentazione di numerose norme di attuazione.

In seguito avvieremo gli altri tavoli che saranno fondamentali per la Valle d'Aosta"), Luigi Bertschy (Uvp) ha chiesto alla Presidente Spelgatti "un po' di umiltà: i tavoli romani di cui parla sono già stati avviati dal Governo regionale precedente, magari senza la stessa forza che può avere un movimento politico nazionale come la Lega, che è al governo in questo momento, ma convinti, in quanto esponenti di un movimento regionalista e autonomista, di rappresentare gli interessi dei valdostani".

Il capogruppo dell'Uv, Renzo Testolin, ha poi osservato che "ad oggi poco è stato fatto dalla nuova Giunta anche dal punto di vista amministrativo: sono state approvate una quarantina di delibere in gran parte già predisposte dal vecchio Governo". "In particolare - ha proseguito - il progetto di valorizzazione del patois è un lavoro che ha radici profonde e fa parte di in un percorso già intrapreso da tempo". Inoltre Testolin ha dichiarato che "la Presidente Spelgatti continua ad esprimersi con parole che suonano più come slogan elettorali piuttosto che come iniziative di governo: ci auguriamo che si inverta questa rotta e chiediamo alla Presidente, visto il ruolo che occupa, di rivedere e ammorbidire la sua terminologia. Il marciume di cui ha parlato è talmente lontano dalla gente valdostana che infastidisce e offende ogni valdostano, cittadino o amministratore".