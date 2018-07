Nasso, parcheggio telecabina resti pubblico

"La situazione è ancora alquanto nebulosa, ci auguriamo di avere al più presto una risposta certa. Il nostro auspicio è che quest'area rimanga di interesse pubblico, per evitare speculazioni di ogni genere, siano esse edilizie o turistiche. Il piano regolatore non deve essere cambiato per favorire costruzioni private". Lo ha detto la consigliera Manuela Nasso (M5S) presentando un'interrogazione in merito alla situazione dell'area del parcheggio della telecabina Aosta-Pila, "ad oggi vincolata alla costruzione di edifici pubblici ma di recente oggetto di studi per cambiarne la destinazione".

L'Assessore alle attività produttive, Stefano Aggravi, ha risposto: "Il parcheggio è di proprietà di VdA Structure e in uso alla società Pila per lo svolgimento delle proprie attività statutarie. L'assetto urbanistico è regolato dal Piano regolatore e dall'accordo di programma tra la Regione e il Comune di Aosta del 2011, volto alla progettazione della riconversione dell'area industriale Cogne. Attualmente, un tavolo di lavoro sta cercando di capire se e come migliorarlo.

Non siamo a conoscenza dell'esatto contenuto dello studio commissionato dal Comune di Aosta, se non l'essere inerente all'approfondimento dell'indagine urbanistica della zona. Ad oggi, comunque, alcuna procedura può essere avviata se non a seguito della volontà delle parti interessate: Amministrazione regionale, Comune e Società partecipate". L'assessore si è poi impegnato a "convocare tutti i soggetti interessati, in modo da giungere al reale punto della situazione e fugare ogni dubbio alimentato dalle voci che stanno circolando in quest'ultimo periodo".