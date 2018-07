Incentivi auto elettriche, ok mozione

"Valutare la presentazione di un disegno di legge, partendo dal lavoro svolto nella passata consiliatura, concernente gli incentivi per la mobilità elettrica": è l'invito, rivolto al Governo regionale, che è contenuto in una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Il testo dell'iniziativa era stato presentato originariamente dal gruppo M5S e poi sottoscritto, dopo un confronto, dai capigruppo di maggioranza. La mozione è stata poi votata anche dai gruppi Uv, Uvp e Impegno Civico, i quali, "pur esprimendo rammarico per non aver voluto inserire un termine temporale per l'approvazione del testo di legge", hanno ritenuto condivisibile e importante la tematica dal punto di vista politico e hanno accolto le rassicurazioni espresse in Aula dal Presidente della Regione, che si è impegnata a reperire tutte le risorse finanziarie nella prossima finanziaria per dare concretezza agli intenti.