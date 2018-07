ConsVda, nommés commissaires aux comptes

Les conseillers Patrizia Morelli et Diego Lucianaz, pour la majorité, et le conseiller Marco Sorbara représentant l'opposition, ont été nommés par le Conseil régional en tant que commissaires aux comptes chargés du contrôle du bilan 2017 de la Région autonome Vallée d'Aoste.

D'après l'article 115 du Règlement intérieur de l'Assemblée, les commissaires sont choisis parmi les Conseillers régionaux qui n'ont pas fait partie du Gouvernement dans l'année financière pour laquelle ils sont nommés, et qui ne sont pas conjoints ou apparentés jusqu'au quatrième degré (d'après le Code civil) avec le trésorier régional et avec les membres du Gouvernement régional qui ont participé à la gestion à laquelle le bilan se rapporte.