Borrello,taglio 30% a contributo affitto casa

"Nelle ultime annualità, per la liquidazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la disponibilità finanziaria è stata di 3,7 milioni di euro. Quest'anno, però, abbiamo trovati iscritti a bilancio 2,2 milioni di euro. Dal punto di vista tecnico questa differenza comporterà una diminuzione del contributo di circa 30-35% in meno per ogni cittadino". Lo ha detto l'assessore regionale all'edilizia residenziale pubblica, Stefano Borrello, rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata del gruppo Impegno Civico, "avendo appreso di ritardi per l'anno 2017".

"Provvederemo al pagamento delle disponibilità attualmente a bilancio - ha aggiunto Borrello - ma stiamo già chiedendo un conforto legale per capire se sia possibile considerare questa somma un acconto e, in un secondo momento, prevedere un saldo in base a nuove eventuali disponibilità. Non dimentichiamo che stiamo parlando di un contributo che serve a contenere disagio sociale".

Per Alberto Bertin, capogruppo di Impegno Civico, "è una situazione gravissima: non soltanto il contributo non è arrivato nei tempi previsti, ma rischia di essere diminuito del 30%.

Teniamo conto che si tratta di un sostegno che si rivolge a persone in difficoltà. Al di là delle responsabilità, il vostro slogan è di essere il governo del fare. Bene: fate, provvedete immediatamente, perché bisogna risolvere la questione".