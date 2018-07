Ue, motion pour collège uninominal Vda

Les conseillers régionaux de l'Union valdôtaine, Union valdôtaine progressiste et Impegno civico ont présenté une motion, qui sera soumise à l'approbation de l'Assemblée régionale, engageant le Gouvernement régional et invitant les Parlementaires valdôtains "à oeuvrer avec force et détermination pour obtenir l'attribution à la Vallée d'Aoste d'un collège uninominal pour les élection européennes". Les muovements politiques invitent aussi le Parlement et le Gouvernement italiens "à travailler pour donner application à cette importante requête". Ils rappelent que "à la suite de la sortie de l'Union Européenne du Royaume Uni, l'Italie aura la possibilité de disposer de trois sièges en plus au sein du Parlement Européen".