Consiglio Valle si riunisce 11-12 luglio

Con un ordine del giorno composto da 17 oggetti il Consiglio regionale della Valle d'Aosta si riunirà mercoledì 11 e giovedì 12 luglio. In dettaglio, l'Assemblea dovrà approvare la convenzione tra il Consiglio regionale e il Comune di Courmayeur per l'ufficio del Difensore Civico, nonché nominare i Revisori dei conti incaricati del controllo della contabilità della Regione per l'esercizio 2017.

In merito alle interrogazioni, il gruppo Impegno Civico ne ha presentate due chiedendo notizie sulla natura e provenienza dei rifiuti conferiti nella discarica di Pompiod nel comune di Aymavilles, oltre che sulle iniziative per la sostituzione della plastica monouso con materiale compostabile o riciclabile nelle sagre e feste enogastronomiche. Due sono anche le interrogazioni del Movimento 5 Stelle: determinazione delle tariffe da applicare per l'anno 2018 per il conferimento di rifiuti presso il centro di trattamento di Brissogne; situazione dell'area destinata a parcheggio della telecabina Aosta-Pila situata nel comune di Aosta.

Riguardo alle interpellanze, quattro sono state depositate dal gruppo Impegno Civico: modalità organizzative dell'insegnamento bi-plurilingue per l'anno scolastico 2018-2019; attribuzione delle competenze relative alla formazione professionale all'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione; proposta di accreditamento presso la Regione delle strutture erogatrici dei servizi per la prima infanzia; interventi per una rapida attuazione dell'accordo quadro e del protocollo d'intesa sottoscritti tra Regione e Rete Ferroviaria Italiana per il potenziamento della ferrovia valdostana. L'ultima interpellanza è stata presentata dal Movimento 5 Stelle a proposito dell'istituzione di un gruppo di lavoro per l'attuazione di un Piano organico di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici e negli edifici pubblici.

Il Consiglio tratterà anche due mozioni: la prima è stata presentata dal Movimento 5 Stelle in merito alla concessione di incentivi per l'acquisto di auto elettriche e ibride a favore di cittadini e imprese valdostane; la seconda, presentata da Uvp, Uv e Impegno Civico vuole impegnare il Governo regionale e invitare i parlamentari valdostani a operare per ottenere una sicura rappresentanza della Valle d'Aosta al Parlamento europeo.