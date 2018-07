Jazz protagoniste vallée du G.S.Bernard

Va débuter le mercredi 11 juillet la première édition du festival 'Avant tout... musique' organisée par l'administration communale d'Etroubles, avec le soutien du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, où se produiront quelques-uns des meilleurs artistes jazz valdôtains et piémontais.

L'idée d'un festival de musique, unique en son genre dans la vallée du Grand Saint-Bernard découle de la volonté de promouvoir le développement de la culture, ainsi que la sauvegarde du paysage et du patrimoine historique et artistique d'Etroubles. Les rendez-vous au calendrier sont six. Mercredi 11 juillet à 18h jouera le Beppe Barbera Trio; le 18 juillet la Brigade, le 25 les Gispy Accident; le premier août les Swing Clab, le 9 Federico Puppi le 22 les Accordi Disaccordi.