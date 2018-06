Mostra Regazzoni e Marquet a Bosses

(ANSA) - AOSTA, 30 GIU - Sarà inaugurata venerdì 6 luglio al Castello di Bosses, la mostra di sculture "Voyager pour se découvrir" degli artisti valdostani Luciano Regazzoni e Sabina Marquet. L'iniziativa è promossa dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e dal Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.

L'esposizione, ad ingresso libero, fino a domenica 2 settembre. Regazzoni, maestro artigiano di Fénis, è stato protagonista di numerose esposizioni, locali e nazionali, nell'ambito delle quali ha vinto premi e segnalazioni. Nel 2001 ha aperto, nei pressi del castello di Fénis, il laboratorio artigianale "Le petit atelier", dove attualmente lavora. "La sua preziosa opera di valorizzazione e recupero di elementi tradizionali - si legge in una nota - contribuisce a conservare e tramandare la storia valdostana e la cultura alpina".

L'aostana Sabina Marquet ha scoperto la passione per la scultura nel 2007 e a partire dal 2011 espone ad ogni edizione della Fiera di Sant'Orso e alla Foire d'Été, partecipando anche alla Mostra concorso dell'artigianato valdostano di tradizione.

"Profondamente legata al territorio e alle tematiche care alla tradizione - è riportato nella presentazione -, rappresenta nelle sue opere un mondo fiabesco e romantico in cui nulla è lasciato al caso". (ANSA).