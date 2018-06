Minoranza chiede audizione parlamentari

(ANSA) - AOSTA, 29 GIU - "Nell'ottica di una fattiva e collaborativa attività di monitoraggio dei rapporti istituzionali complessivi tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta sui quali iniziare sin da subito a lavorare" i gruppi consiliari Union Valdôtaine, Union Valdôtaine Progressiste, Movimento 5 Stelle e Impegno Civico hanno richiesto al presidente della prima Commissione consiliare Istituzioni e Autonomia di convocare nell'immediato una riunione per audire i parlamentari valdostani. "È importante - spiegano i consiglieri regionali in una nota congiunta - individuare sin da subito il prosieguo delle iniziative già avviate e di quelle da intraprendere in maniera sinergica". (ANSA).