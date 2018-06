Botta e risposta opposizione-maggioranza

Botta e risposta tra opposizione e maggioranza nel dibattito sul programma di governo presentato dalla candidata alla Presidenza della Regione, Nicoletta Spelgatti (Lega).

Per il capogruppo del M5S, Luciano Mossa, "si è partiti col piede sbagliato: occorreva ragionare sui temi e solo successivamente ipotizzare una maggioranza, capiamo la fretta di mettere fuori dai giochi chi ha governato sinora creando problemi, ma non basta: i valdostani hanno votato il cambiamento, a prescindere dalle persone".

Renzo Testolin, capogruppo Uv, ha detto: "La nostra intenzione è di opporci a qualsiasi segnale di autoritarismo che rischia di cancellare gli ultimi 70 anni di storia valdostana. Spaventano i sedicenti partiti autonomisti che con faciloneria hanno lasciato le redini del futuro della nostra Valle nelle mani di un partito nazionale, animati solo da una pericolosa logica spartitoria. L'auspicio che esprimiamo è che possano crearsi presupposti e prese di coscienza per dare centralità ad una visione autonomista reale, rinnovata nelle idee e nelle azioni, depositaria dei valori e delle nostre peculiarità".

Per il capogruppo di Impegno Civico, Alberto Bertin, "la Lega è un partito a vocazione nazionale, antieuropeo e collegato al vario mondo dei partiti nazionalisti di destra che hanno in Marine Le Pen l'elemento più caratterizzante. Da convinto europeista e federalista quale sono, mi preoccupa molto la nascita di questo Governo regionale: un governo che è della Lega e non di altre forze politiche e lo lasciano intendere i silenzi da parte dei banchi della nuova maggioranza. La mia idea di Europa e di Valle d'Aosta è ben distante da quella di Salvini".

Il capogruppo dell'Uvp, Jean-Claude Daudry, ha evidenziato: "L'esito del voto andava interpretato come la richiesta dei cittadini di portare in quest'Aula un progetto duraturo e condiviso. Invece questo non è accaduto, quindi c'è grande preoccupazione da parte di Uvp di veder iniziare questa Legislatura con una maggioranza a 18. Ripartiamo da zero, dimentichiamo ciò che è successo nella scorsa Legislatura, costruiamo un progetto serio, senza pensare più ai rancori, ai veti: questa era la richiesta dei valdostani. La parola 'cambiamento' in politica è quella più abusata, bisogna piuttosto portare avanti le azioni per risolvere i problemi, lavorando concretamente per superare le crisi in atto".

Stefano Ferrero, capogruppo di Mouv', ha sottolineato che "questo programma è motivo di soddisfazione perché molti dei punti da noi proposti sono stati inseriti". "Si dice che il programma è molto generico - ha aggiunto - ma non è molto generico parlare di gestione privata del Casinò, così come di bloccare la vendita del nostro patrimonio di acque gestito da Cva. Sono sicuro che il metodo sarà diverso dal passato: forse sarà migliore o anche peggiore, ma sarà sicuramente diverso".

Secondo Emily Rini (Misto) ha dichiarato: "Ho deciso di aderire a questo nuovo progetto per contribuire alla governabilità della Valle d'Aosta, in modo da superare un'impasse politica che avrebbe portato a un'ingovernabilità assoluta. E la Valle d'Aosta non può permettersi una situazione del genere. Non tutti i presenti in quest'Aula hanno promosso trattative concrete per dare una risposta costruttiva al voto dei valdostani. La mia fiducia va su temi che ho chiesto di inserire nel programma in quanto inerenti ai miei valori: l'introduzione di misure per conciliazione lavoro e famiglia, la creazione di un nuovo welfare pensato per la prima infanzia e gli anziani, il potenziamento in ambito sanitario".

Il capogruppo di Alpe, Albert Chatrian, ha detto: "Vogliamo governare in maniera diversa, abbiamo costruito un programma dopo aver fatto una radiografia dei bisogni dei valdostani. Ce la metteremo tutta, cercando di fare meglio: ascoltare la gente senza riempirci la bocca di parole inutili, perché vogliamo i fatti, dare contezza ai contenuti del programma di Legislatura.

Sono tre gli obiettivi politici fondamentali: legiferare al più presto per garantire pari opportunità a tutti valdostani; assicurare i servizi su tutto il territorio regionale, in ambito sanitario, scolastico, dei trasporti; tendere ad un modello che deve reggere".

Per il capogruppo di Area civica-Stella alpina-Pour notre Vallée, Pierluigi Marquis, "i cittadini hanno lanciato un messaggio chiaro: la politica, se non cambia la vita dei cittadini, non serve a nulla. Dobbiamo allora cambiare il modello, dobbiamo riportare la Valle d'Aosta nelle condizioni che merita. Dobbiamo riformare il sistema, essere coesi, anche dimostrando coraggio. Mi auguro che altri eletti vogliano condividere il nostro percorso. Il programma di Legislatura declina azioni che cercano di dare nuova linfa, a partire la riduzione della pressione fiscale per migliorare la vita dei valdostani e incentivare gli investimenti delle imprese valdostane".

Per la Lega Vallée d'Aoste è intervenuto Roberto Luboz parlando di "una guerra subdola e pericolosa che separa le comunità, anche le più piccole, e ciò accade anche tra noi, che pretendiamo di governare questo fazzoletto di terra, diviso da gelosie, sospetti, dubbi". "Quale credibilità meritiamo? La gente si sta allontanando dalla politica a causa dell'incapacità della classe dirigente di dare la priorità ai beni della comunità, i problemi concreti della gente. Oggi siamo qui per costruire una nuova Valle d'Aosta, non dobbiamo cercare la maggioranza ad ogni costo, ma piuttosto cercare di governare, al di là dei giochi di ruolo" ha concluso. (ANSA).