Allo Splendor va in scena il Rigoletto

Il teatro Splendor di Aosta ospiterà la rappresentazione del "Rigoletto", opera lirica in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, tratta dal dramma teatrale di Victor Hugo "Le Roi s'amuse". L'evento - organizzato in sinergia dal Gruppo Filarmonico Quart, dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, dall'Amministrazione comunale di Quart e dalla Compagnia Valdostana delle Acque - è in cartellone il 21 giugno, alle 21 (ingresso libero).

"Questa trascrizione del "Rigoletto", adattata per orchestra di fiati, è stata realizzata dal Maestro Lorenzo Pusceddu; è composta da tre atti, uniti da una voce narrante per condurre lo snodo drammaturgico della vicenda" si legge nella presentazione.

Ad esibirsi saranno il Gruppo Filarmonico Quart, diretto dal Maestro Livio Barsotti, e il Coro di Verrès, diretto dal Maestro Albert Lanièce. Le parti solistiche sono affidate al baritono Lorenzo Battagion (Rigoletto), al tenore Rino Matafù (Duca di Mantova), al soprano Ilaria Quilico (Gilda) e al mezzosoprano Barbara Vivian (Maddalena). La voce narrante è Andrea Damarco.