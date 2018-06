Conseil Vallée, première séance 26 juin

Se tiendra le mardi 26 juin, à 9h, la première séance de la quinzième Législature du renouvelé Conseil de la Vallée. Le Président de la Région autonome Vallée d'Aoste, Laurent Viérin, aux termes de l'article 18 du Statut spécial (Le nouveau Conseil se réunit dans les vingt jours à compter de la proclamation des élus, sur convocation du Président de la Région en exercice) a envoyé aujourd'hui, lundi 11 juin 2018, aux Conseillers élus la lettre de convocation. A l'ordre du jour de l'Assemblée la validation des élections des Conseillers et leurs serments, l'élection du président du Conseil et des membres du Bureau du Conseil, l'élection du Président de la Région et des Assesseurs régionaux et la nomination des Commissions permanentes du Conseil.