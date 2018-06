Fête clôture projet La Commune à l'école

La salle Maria Ida Viglino du Palais régional à Aoste, va accueillir, le lundi 11 Juin à 14h30, la fête de clôture de l'édition 2017/2018 du concours 'Impariamo a crescere insieme' promu dans le cadre du projet interinstitutionnel 'La Commune à l'Ecole'. L'initiative, qui implique la Présidence de la Région, l'assessorat régional de l'éducation et de la culture, le Conseil régional de la Vallée d'Aoste et le Celva, était prévue dans le cadre des 'Rendez-vous citoyens'.

La deuxième édition du concours 'Impariamo a crescere insieme' était expressément consacrée au dialogue entre les différentes générations, par rapport à la gestion du bien commun. Au cours de la dernière année scolaire les classes ont été invitées à proposer, en italien et français, des sujets portant sur le thème 'Le bien commun ne peut être acheté ni vendu, mais il s'apprend'. A l'initiative ont participé les classes terminales des crêches, les classes de 4e et 5e des primaires et les 2e et 3e classes de l'école moyenne des 18 établissements scolaires valdôtains.