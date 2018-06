Recherche, convention Conseil VdA-UniVdA

Développer des activités de recherche sur des thèmes d'intérêt prioritaire pour la Vallée d'Aoste, c'est l'objectif de la convention signée entre le Conseil de la Vallée et l'Université de la Vallée d'Aoste en vue de renforcer leur collaboration pour l'approfondissement d'aspects liés au particularisme historique et socio-culturel valdôtain.

La première activité de recherche, concerne le repérage, le monitorage, l'analyse et l'interprétation des Registres du Pays qui contiennent les comptes-rendus des réunions de l'Assemblée des Etats généraux et des séances du Conseil des Commis du XVIe au XIXe siècles. Cette activité sera financée par une subvention de 25 mille euros octroyée par le Bureau de la Présidence du Conseil régional.

Le deuxième projet porte sur la pensée politique d'Emilio Lussu, rapporteur du projet de Statut spécial pour la Vallée d'Aoste à l'Assemblée constituante en 1948. A cet effet, le Bureau de la Présidence du Conseil met à la disposition une bourse d'études de 600 euros.

"Il est important d'investir sur la connaissance et sur la jeunesse - dit le Président du Conseil régional, Joël Farcoz -: dans le sillon des initiatives organisées au cours de ces années par l'Assemblée valdôtaine, nous avons fortement voulu cette coopération avec l'Université".

"L'Université de la Vallée d'Aoste a accueilli avec ferveur et enthousiasme la proposition de collaboration du Conseil régional, reconnaissant le grand intérêt scientifique de la bourse et du projet de recherche - ajoute le Recteur de l'UniVdA, Fabrizio Cassella -. Cet accord renforce le lien entre nos deux institutions".