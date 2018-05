Nuova sede per difensore civico Vda

Il Difensore civico della Valle d'Aosta avrà una nuova sede. Lo prevede l'intesa raggiunta tra il Consiglio Valle, l'assessorato regionale del bilancio e la Compagnia Valdostana delle Acque, che è finalizzata alla ristrutturazione della parte di un fabbricato in via Festaz.

"In questi anni era emersa sempre più pressante l'esigenza - spiega il Presidente del Consiglio, Joel Farcoz - di dotare l'ufficio del Difensore civico di locali accessibili e privi di barriere architettoniche. Dopo il fallimento dell'impresa che aveva vinto l'appalto nel 2012 per la ristrutturazione della seconda Palazzina di proprietà della Cva che avrebbe dovuto contenere i nuovi uffici del Presidente del Consiglio e della Segreteria generale, oltre che la sede dell'Ufficio di difesa civica, il progetto si era interrotto. Oggi, grazie all'azione sinergica con l'Assessore Testolin, abbiamo trovato un accordo con Cva per superare l'impasse creatasi e dare risposta alle richieste di dotare gli uffici della difesa civica di una sede adeguata".

"E' stato affidato l'incarico professionale per lo stralcio del nuovo progetto originariamente approvato - aggiunge l'assessore al bilancio, Renzo Testolin - dopodiché procederà con la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori. Il loro inizio dovrebbe avvenire nell'autunno 2018 mentre la loro ultimazione è prevista nel corso dell'estate 2019. Con questo accordo confidiamo di dare una risposta definitiva e in tempi certi alla questione dei locali del Difensore civico".