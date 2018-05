Mouv, Vda debole in rapporti con Stato

"Una sentenza della Corte Costituzionale di questi giorni conferma la debolezza della Valle d'Aosta nella trattativa finanziaria con Roma". E' quanto sostiene il gruppo consiliare Mouv, segnalando che la Consulta ha riconosciuto che 'solo' per le Province di Trento e Bolzano e per la Regione Trentino Alto Adige il contributo finanziario per il risanamento della finanza pubblica non è dovuto, in quanto non possono esserci modifiche peggiorative in termini di contributo complessivo rispetto agli importi previsti dal Patto di Garanzia stipulato nel 2014.

"Ciò conferma - evidenzia il capogruppo di Mouv, Elso Gerandin - che è mancata una volontà politica ad Aosta, come nel comportamento dei parlamentari valdostani precedenti, di trovare una soluzione negoziata e di lungo periodo a difesa dell'Autonomia finanziaria valdostana con prelievi statali che hanno usato i nostri soldi come un bancomat. Bisogna intervenire senza indugio per modificare la situazione".