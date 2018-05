Premio volontariato,al via nona edizione

C'è tempo fino alle 13 di venerdì 3 agosto per presentare le candidature al Premio regionale per il volontariato. "Una nona edizione ricca come tutti gli anni di importanti progetti, di persone che si dedicano al mondo del volontariato e a chi ha la necessità di essere assistito. Per questo come Consiglio regionale siamo orgogliosi ancora una volta di presentarlo", ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio Valle, Joel Farcoz.

L'iniziativa si avvale della collaborazione del Csv ed è sostenuta dall'Associazione Amici Fiamme Gialle Valle d'Aosta, dai Lions clubs 'Aosta Host', 'Aosta Mont-Blanc' e 'Cervino', nonché dai Rotary clubs 'Aosta' e 'Courmayeur Valdigne'.

Tra le novità, il numero di riconoscimenti previsti: oltre al Premio, che consiste in una somma di cinquemila euro, altri cinque riconoscimenti per i progetti particolarmente meritori, da quattromila euro ciascuno. Possono candidarsi associazioni di volontariato con sede in Valle d'Aosta e che si impegnano, in caso di attribuzione di un riconoscimento, a realizzare il progetto presentato entro il 31 dicembre 2020. La cerimonia di consegna avrà luogo a Quart, nella sede della Fondazione Ollignan, durante il mese di settembre.