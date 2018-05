Calcio, il 27 maggio il Memorial Rolando

Sabato 26 e domenica 27 maggio il campo sportivo di Chatillon ospiterà la sesta edizione del 'Trofeo Conseil régional-Memorial Attilio Rolando', riservato alla categoria veterani e organizzato con il sostegno del Consiglio Valle. Le partite si disputeranno al campo Brunod. Sei le squadre partecipanti: Veterani Aosta, Veterani VdA Chatillon, Veterani Rivoli 1990, Veterani Veloces Vercelli, Veterani Saint-Pierre Faucigny e Veterani Robbio. Nel corso della prima giornata al campo sarà allestito un banchetto di libri usati per raccogliere fondi per sostenere le terapie di Jonathan Cariati di Chambave. "La manifestazione vuole commemorare - si legge in una nota - la figura di Attilio Rolando, consigliere regionale molto conosciuto e stimato, scomparso nel 1991 ma ricordato tutt'oggi per la sua disponibilità e la sua serietà". (ANSA).