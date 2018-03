Farcoz, francophonie laboratoire identité

Le 20 mars, journée internationale de la francophonie est "l'occasion pour fêter la langue française dans sa diversité", a déclaré le président du Conseil de la Vallée, Joël Farcoz. "La francophonie - a-t-il ajouté - est en effet un laboratoire d'identité plurielles et un catalyseur de la diversité culturelle ayant en commun la langue française. Pour la Vallée d'Aoste, le français est une chance tant du point de vue institutionnel que du point de vue culturel et économique".

Selon le président Farcoz "côté institutionnel, le français, qui est l'un des piliers de notre Statut spécial, nous permet d'avoir accès à un réseau international de peuples frères qui est fondé sur le partage de valeurs universelles comme les droits de l'Homme et le dialogue au service du développement".

En outre, "côté culturel et économique, il offre à notre jeunesse une opportunité extraordinaire d'ouverture sur le monde et pour être compétitif sur le marché du travail".