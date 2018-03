Ddl impianti fune,via libera commissione

(ANSA) - AOSTA, 20 MAR - La quarta Commissione "Sviluppo economico" della regione Valle d'Aosta ha espresso parere favorevole a maggioranza su un nuovo testo del disegno di legge riguardante gli interventi a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari valdostani. "Il parere - ha detto Paolo Contoz (Uv), presidente della commissione - è stato espresso anche con la soddisfazione del Presidente dell'Associazione valdostana impianti a fune. Con questo provvedimento vengono stanziate risorse per 6,1 milioni di euro, in particolare a favore della revisione generale degli impianti a fune e degli interventi indispensabili sugli impianti di innevamento in Valle d'Aosta, in vista della prossima stagione invernale".

I consiglieri dei gruppi Alpe, Ac-Stella alpina-Pnc e Cc-m hanno motivato la loro astensione evidenziando che "sebbene questa legge vada incontro alle esigenze degli impianti, si dà una risposta soltanto parziale alle richieste del territorio, in quanto manca la necessaria copertura finanziaria". (ANSA).