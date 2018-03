Candidatures Conseil Jeunes Valdôtains

L'intelligence artificielle et le tourisme de montagne seront les thèmes à la une la deuxième édition de la simulation parlementaire organisée par les jeunes pour les jeunes, avec le soutien de l'Assemblée législative valdôtaine et la collaboration de l'Université de la Vallée d'Aoste, qui se réunira pour la deuxième fois à Aoste du 30 juillet au 3 août 2018. Les organisateurs du Conseil des Jeunes Valdôtains viennent de reporter les délais pour la participation au samedi 31 mars prochain. Tout jeune valdôtain, ayant entre 18 et 28 ans au 30 juillet et étant motivé à participer à cet évènement, pourra poser sa candidature directement sur le site du Conseil des Jeunes Valdôtains (www.conseiljeunesvaldotains.vda.it). Les critères pour la participation sont les suivants: être résident ou être né en Vallée d'Aoste (ce critère ne s'applique pas si on est étudiant à l'Université de la Vallée d'Aoste car deux places leur sont réservées); ne pas être un élu au sein d'une collectivité publique (Conseil communal ou régional).