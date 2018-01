Servizio Taxi bus in Consiglio Valle

Con un ordine del giorno composto di 44 oggetti, tra cui 7 interrogazioni, 26 interpellanze e sette mozioni, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta si riunirà mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio.

In merito alle interrogazioni, una è stata presentata congiuntamente dal Movimento 5 Stelle e da Area Civica-Stella Alpina-Pour Notre Vallée per chiedere notizie della proroga dei servizi di Taxi bus per i collegamenti con gli aeroporti di Milano e Ginevra e del servizio Taxi bus per i turisti della Valtournenche, Val d'Ayas e Valle di Gressoney. Il gruppo Alpe proporrà tre interrogazioni a proposito di: attività avviate dal Gal (Gruppo di azione locale) nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020; nuovi insediamenti industriali negli immobili di proprietà regionale; attivazione della procedura per la progettazione, realizzazione e registrazione del marchio della Fiera di Sant'Orso.

Il gruppo Misto ha depositato due interrogazioni per avere notizie delle iniziative espositive organizzate nella regione e di una sanzione amministrativa comminata alla Regione dal Garante della privacy. Il M5S presenterà un'interrogazione che riguarda invece la predisposizione di linee guida per lo svolgimento da parte di soggetti pubblici o privati di servizi di assistenza in favore di minori.

Riguardo alle interpellanze, due sono congiunte: una presentata dal M5S e da Alpe sugli eventi organizzati da privati al Forte di Bard, l'altra dal gruppo Misto e da Alpe sui pagamenti relativi agli indennizzi del verde agricolo per le annualità 2015-2017. Il gruppo Area Civica-Stella Alpina-Pour Notre Vallée illustrerà altre cinque interpellanze: agevolazione dell'acquisto dei biglietti del treno da parte delle persone disabili in tutte le stazioni ferroviarie della regione; realizzazione di nuovi modelli organizzativi sanitari sul territorio regionale; tempistica per la realizzazione di indagini statistiche sulla programmazione sanitaria; offerta di snowpark da parte di società di gestione di impianti di risalita; ampliamento dell'impianto di innevamento programmato a Champorcher.

Il gruppo Alpe ha depositato sette interpellanze: nuovo modello di governance del settore turistico; rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 132/2016 in materia di protezione ambientale; riorganizzazione dell'Ufficio restauro del Dipartimento Soprintendenza ai beni culturali; chiusura delle liste di prenotazioni sanitarie; svolgimento da parte dell'Usl di colloqui vaccinali in modo "collettivo"; mancata partecipazione di rappresentanti della Regione alla Conferenza di servizi interregionale in merito alla questione dell'ex Hotel Lanterna di Saint-Pierre; erogazione del biglietto al casello autostradale Aosta-Ovest anche nella direzione Torino.

Otto sono le interpellanze del gruppo Misto: risultanze dell'attività svolta a seguito dell'accreditamento del Registro tumori regionale presso l'Associazione italiana dei registri tumori; ristrutturazione dello stabile Saint-Bénin di Aosta; tutela dell'immagine delle Società partecipate; comunicazione agli Enti locali delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2018; instaurazione di un proficuo rapporto tra la Cogne Acciai Speciali e i lavoratori; situazione occupazionale dei dipendenti dell'ex stabilimento Lavazza di Verrès; fornitura di attrezzature di lavoro e materiale di consumo al personale infermieristico operante presso alcune microcomunità della Regione; responsabilità in merito alla perdita dei beni della "Collezione Righetti".

Il gruppo M5S ha infine proposto quattro interpellanze: presentazione alla competente Commissione consiliare di una istruttoria sulla situazione del personale Inva utilizzato da Regione e Usl; avvio di un'indagine interna alla Casa da gioco per l'individuazione del responsabile del mancato controllo dei giorni di ferie non godute dal personale dell'Azienda; riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane non autosufficienti; revisione delle disposizioni relative all'accertamento della conoscenza della lingua francese per l'assunzione di medici specialistici.