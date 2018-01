Da prossimo anno modifiche adaptations

Le modifiche sostanziali alle Adaptations saranno proposte per il prossimo anno scolastico, dopo aver analizzato i dati del monitoraggio del progetto sperimentale in corso e le analisi del Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale a dicembre 2017. E' quanto è emerso oggi in quinta commissione durante l'audizione dell'assessore regionale all'istruzione e cultura Emily Rini.

"Si tratta di individuare le modalità di valorizzazione di un percorso di potenziamento delle conoscenze linguistiche, che va a tutto vantaggio degli studenti e della scuola valdostana", ha spiegato il presidente della commissione Nello Fabbri. Sono stati poi auditi i referenti delle Organizzazioni sindacali CGIL Flc, CISL Scuola, SAVT Ecole e SNALS, che "hanno evidenziato i problemi della scuola valdostana e del corpo docente derivanti dall'applicazione della legge regionale 18/2016, che ha armonizzato la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta e dall'applicazione delle Adaptations previste dall'articolo 40 dello Statuto speciale e dalla norma di attuazione in materia di ordinamento scolastico del 2016", riferisce una nota del Consiglio regionale.