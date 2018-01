Minoranza, maggioranza litigiosa

"Problemi di trasloco da un ufficio all'altro avrebbero impedito all'ex Presidente Rosset di venire a conoscenza della riunione della seconda Commissione di ieri.

Siamo al ridicolo". Così i gruppi di minoranza Alpe, Ac-Sa-Pnv, M5s e Misto commentano l'esito della riunione della seconda Commissione di oggi, durante la quale è stato eletto il nuovo Presidente. "Una motivazione davvero strampalata - aggiungono i consiglieri di minoranza -: appare alquanto bizzarro che un Consigliere non sia a conoscenza di una riunione, quando invece il suo collega di gruppo consiliare lo è. Con tutti gli strumenti informatici di cui siamo dotati in Consiglio in aggiunta alle comunicazioni apposte in bacheca, questa scusa è davvero insostenibile oltre che grottesca. Si mascherano con i disguidi tecnici i problemi politici. La solita farsa di una maggioranza litigiosa unicamente sorretta da logiche spartitorie".